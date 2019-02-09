Украинцев попросили воздержаться от поездок в Россию: названа причина

Украинцев без объяснений не пропускают пограничники на территорию России.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Только через российский пункт пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского "Гоптовка" под Харьковом, в течение трех последних дней без каких-либо причин не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.

"Российские пограничники не объясняют причин непропуска или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" и другие", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники просят по возможности воздержаться от поездок в России, "поскольку, кроме необоснованных возвратов, не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами".

Как сообщал "Апостроф", ранее известную российскую журналистку не пустили в Украину.