Я - бандеровец: украинские полицейские запустили в сети флешмоб-извинение

В Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб в соцсетях "Я - бандеровец" с целью извиниться за действия во время задержания активистов возле Подольского райотдела полиции Киева.

В частности, соответствующие сообщения на своих страницах в Facebook разместили глава Нацполиции Сергей Князев, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился перед за действия правоохранителя, который при задержании людей возле Подольского райотдела выкрикнул: "Ложись, Бандера!".

Как сообщал "Апостроф", ранее в ГПУ заявили, что полицейским, которые избивали лежащего и выкрикивали "Ложись, Бандера!" при задержании людей возле Подольского райотдела в Киеве, готовят сообщение о подозрении.