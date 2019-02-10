Ложись, Бандера: стало известно жесткое решение ГПУ по оскандалившимся копам

Полицейским, которые избивали лежащего и выкрикивали "Лежать, Бандера!" при задержании людей возле Подольского райотдела в Киеве, готовят сообщение о подозрении.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, ГПУ возбудила дело о превышении полномочий работниками столичной полиции.

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - написал он.

Он также отметил, что следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом.

Как сообщал "Апостроф", ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился перед за действия правоохранителей.