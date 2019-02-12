НАТО уже под Донецком: боевики ДНР запаниковали из-за крадущихся мин

Боевики ДНР заявили, что ВСУ обстреливают их позиции "минометами НАТОвского образца".

Об этом в Twitter сообщил блогер IgorGirkin‏.

"НАТО на окраинах Донецка уже", - написал он.

Также боевики заявили, что "выстрелы из минометов не слышно", поскольку мина в момент подлета "практически не издает характерный свист".

В свою очередь комментаторы в сети принялись шутить по поводу "крадущихся НАТОвских мин".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото ликвидированного боевика на Донбассе.

Ранее в сети опубликовали видео атаки ВСУ по позициям боевиков на Донбассе, в результате которой была уничтожена боевая машина вместе с экипажем оккупантов.

Кроме того, также в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.