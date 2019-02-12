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В Украину идет "арктика": синоптик рассказала, где ударят морозы

вторник, 12 февраля 2019, 11:57

В среду, 13 февраля, в Украину придет похолодание, вызванное приходом арктического воздуха.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 13-го февраля ночью похолодает до -1 -5 градусов на западе и севере. В дневные часы там ожидается 0 -3 градуса мороза. На востоке, в южной части днем еще будет ощутимо теплее, +3 +7 градусов.

"В центральных областях - холоднее всего в Винницкой области, теплее всего в районах Днепра", - пояснила Диденко.

В ночь на среду ожидает мокрый снег на севере и на северо-востоке. Днем местами небольшие осадки вероятны у северных и западных областях, всего в среду в Украине будет преобладать сухая погода.

"Вследствие похолодания гололед на дорогах и тротуарах усилится, осторожно. В Киеве 13-го февраля циклон уже не будет гостить, без существенных осадков, максимум - местами небольшой снег и туман. Разве что ближайшей ночью еще задержатся умеренные осадки", - сообщила синоптик.

Температура воздуха снизится, ночью -1 -4 градусов, днем 0 -2 градуса мороза. В дальнейшем похолодание укрепится еще на несколько градусов, но с воскресенья, с 17 февраля, снова потеплеет.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик предупредила Киев о грядущей непогоде.

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