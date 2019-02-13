Я – Бандера: историк рассказал, кому выгоден скандал с полицией в Киеве

Ситуация с избиением активиста националистической организации С14 полицейским в Киеве была использована политиками и руководством Нацполиции с целью пиара и отвлечения внимания от реальных проблем.

Об этом "Апострофу" рассказал доктор исторических наук Георгий Касьянов.

"Скандал с "Ложись, Бандера!" явно спровоцирован и раскручен - это абсолютно четкая медийная и политтехнология, превратившая частный случай в некую большую проблему", - считает он.

По его словам, этот инцидент сигнализирует о серьезной проблеме в общественном сознании и поведении.

"Возьмем флешмоб, который запустили полицейские: "Я - Бандера! Слава Украине!". Они знают, кто такой Бандера? Насколько глубоко они знакомы с историей и его биографией? Я очень в этом сомневаюсь. Наверное начальство дало команду и они быстро отреагировали", – предположил Касьянов.

В то же время, СМИ и политики с радостью использовали этот скандал для своих целей.

"Представителям националистических организаций он выгоден как пиар их движения и его символов. Полицейское начальство охотно включилось, поскольку эта раздутая история отвлекает внимание общества от проблем с "реформированной" полицией", – отметил историк.

Кроме того, Касьянов критически отнесся к флешмобу полиции "Я – бандеровец".

"Я очень сомневаюсь, что автор поста глубоко осведомлен о том, кто такие бандеровцы. Возможно, он питается эрзацами пропаганды Украинского института национальной памяти, но выглядит это как приспособленчество под политическую конъюнктуру. И это очень беспокоит. Получается, что наш порядок охраняют люди, которые приспосабливаются под идеологические веяния. Если бы полицейский крикнул "Ложись, коммуняка", и по этому поводу высказали недовольство власть имущие и "возмущенная общественность" - появился бы хэштег "Я – коммунист"? А если руководство полиции – убежденные "бандеровцы", тогда возникнет вопрос о деполитизации полиции", – говорит Касьянов.

Подробнее о скандале с избиением активиста в Киеве читайте в материале "Апострофа": "Ложись, Бандера": кому выгоден скандал и почему его раздувают.