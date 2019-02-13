Про Бандеру не кричал: скандальный полицейский рассказал на видео, почему бил активиста

Полицейский Василий Мельников, который избил активиста в Киеве, заявил, что у него не было намерения добивать лежачего.

Об этом сообщает кандидат в президенты Илья Кива на своей странице в Facebook.

Сотрудник правоохранительных органов Василий Мельников, подозреваемый в избиении члена "С14" возле Подольского райуправления в Киеве, вышел из изолятора временного содержания и рассказал на видео, почему бил активиста.

По словам Мельникова, он работает в правоохранительных органах с 2006 года и никогда не работал в "Беркуте".

На вопрос, кричал ли он "ложись, Бандера", Мельников ответил: "Меня еще в тот момент и не было на улице, и в тот момент я не думал, кто это".

"(Бандера - ред.) - это человек, который когда-то был националистом и отстаивал свои интересы", - сказал он, добавив, что равнодушен к этой фигуре и не относится к нему ни отрицательно, ни положительно.

Напомним, после того, как стало известно об инциденте, известный волонтер Роман Синицын объявил о начале кампании по сбору информации о сотрудниках полиции, которые избили активистов.

Как сообщал "Апостроф", суд отправил под стражу полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении представителя "С14" 9 февраля в Киеве.