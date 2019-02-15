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​В Одессе будут судить врача, отказавшегося помогать умирающему: подробности вопиющего инцидента

пятница, 15 февраля 2019, 22:21

В Одессе будут судить врача скорой помощи, который отказался помочь 52-летнему мужчине, вследствие чего тот скончался.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

"Прокуроры Одесской местной прокуратуры № 3 направили в суд обвинительный акт в отношении медика, подозреваемого у не предоставлении помощи больному, повлекшее смерть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе прошлого года сотрудники патрульной полиции по вызову граждан прибыли к железнодорожному вокзалу, где неподалеку, на остановке общественного транспорта, обнаружили мужчину, который жаловался на плохое самочувствие.

"Правоохранители вызвали скорую помощь, — уточнили в прокуратуре. - Однако бригада медиков, хотя им точно указали, куда подъехать, прибыла по другому адресу — рядом с местом, где находился срочно нуждавшийся в помощи человек. Также установлено, что приехавший врач был пьян".

Заметив машину "скорой", правоохранители проинформировали медиков о точном местонахождении потерпевшего. Но они не отреагировали на просьбу полицейских помочь 52-летнему мужчине. Тот, так и не дождавшись помощи, умер.

Медиков доставили в отдел полиции. Оказалось, что из всей бригады трезвым был только водитель. После разразившегося скандала врача и фельдшера уволили из скорой помощи.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Приморского отдела полиции по статье "Неоказание помощи больному медицинским работником, что повлекло смерть больного" УК Украины.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал "Апостроф", глава Института сердца попал в скандал из-за "бесплатных операций".

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