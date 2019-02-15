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Война на Донбассе и возвращение Крыма: эксперты обсуждают помощь Украине, видео

пятница, 15 февраля 2019, 13:00

В Киеве в пятницу, 15 февраля, проходит экспертное обсуждение "Кто остановит войну на Донбассе и вернет Крым? Внешняя политика и национальная безопасность в предвыборных стратегиях", организованное Международным центром перспективных исследований.

"Со дня подписания Минских договоренностей уже проходит четвертый год, а перед Украиной так и продолжают стоять нерешенные вопросы и чрезвычайно опасные вызовы в сфере национальной безопасности. Ключевые проблемы, которые формируют повестку дня внешней политики, остаются нерешенными, в то время как внешняя среда становится все менее благоприятной", - отметили организаторы мероприятия.

По мнению экспертов МЦПИ, при отсутствии широкой общественной дискуссии по жизненно важным для государства вопросам, президентские выборы предоставляют одну из немногочисленных возможностей услышать новые идеи, альтернативные сценарии и варианты стратегического видения роли и места Украины в мире.

"Какие же решения предлагают кандидаты на президентский пост в сфере внешней политики и национальной безопасности? Имеют ли они действенную стратегию урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Крыма? Какое будущее предлагают евроатлантической интеграции Украины?", - отмечают в МЦПИ.

Международный центр перспективных исследований проанализировал предвыборные программы кандидатов, их видение внешней политики и принципы, на которых они собираются строить собственные стратегии национальной безопасности.

Участие в экспертной дискуссии примут: главный советник МЦПИ Василий Филипчук, ассоциированный эксперт МЦПИ Николай Капитоненко, президент Международного Центра Балтийско-Черноморских исследований и консенсусных практик Ирина Верещук, директор Института глобальных трансформаций Алексей Семений, президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Андрей Веселовский и директор Европейской программы Международного фонда "Возрождение" Дмитрий Шульга.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: МЦПД

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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