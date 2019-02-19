​Не снятся? Известный журналист из Украины озвучил Дудю жесткий вопрос для Путина

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон на вопрос известного российского блогера Юрия Дудя, что бы он спросил у российского президента Владимира Путина, ответил, что задал бы ему вопрос о погибших по его вине украинцах.

Об этом следует из видео, выложенного блогером в канал YouTube.

"Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? - спросил Дудь. – Я спрошу, не снятся ли ему убитые украинцы? По его вине", - ответил журналист.

Как сообщал "Апостроф", министерство экономического развития РФ включило Украину в тройку стран по размеру нанесенного России ущерба. На втором месте идут США (1,17 миллиарда долларов), а на первом - Европейский союз (2,42 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что стало известно о новых проблемах с газовым проектом Путина в ЕС.