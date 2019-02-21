Гороскоп на 21 февраля

21 февраля - 52 день в григорианском календаре, 17 день Луны. Луна находится в знаке Девы. Как провести этот день, чтобы он был максимально продуктивным для вашего знака зодиака - читайте в гороскопе "Апострофа".

КОЗЕРОГ

У вас много работы, но сил и усидчивости достаточно, чтобы справиться со сложными задачами. Успешное завершение нескольких проектов сегодня вам обеспечено. Главное сосредоточьтесь на основном - и у вас точно все получится.

ВОДОЛЕЙ

Уделите больше внимания другим. Помогите коллеге решить сложную задачу, дайте дельный совет. Покажите, как вы умеете работать, тем самым подав хороший пример.

РЫБЫ

У вас сегодня очень продуктивный день. Вы с легкостью сможете справляться с любыми сложными задачами и обязанностями. Не бойтесь брать на себя много - вашей энергии хватит на несколько проектов и дел.

ОВЕН

Чтобы все получилось, сегодня вам нужно уделить больше внимания планированию. Для начала можно взяться за выполнение несложных задач, а важное оставить на вечер, когда ваши жизненные силы возрастут.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вас ждет размеренный день. У вас много времени, чтобы не спеша разобраться с накопившимися делами. А после - можно помочь тем, кто в этом нуждается. Вам точно будут благодарны.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сегодня - настоящий источник вдохновения. Ваша энергия находится на высоте, поэтому вы с легкостью сможете решать задачи любой сложности, а также мотивировать других. Есть шанс добиться очень хороших результатов.

РАК

Важную работу планируйте на утро, у вас будет много сил. А вот вторую половину дня лучше посвятить отдыху. Однако перед этим убедитесь, что вы выполнили все срочные задачи.

ЛЕВ

У вас сегодня день средней продуктивности. Можно заняться давно накопившимися делами, которые требуют неспешного выполнения. Кроме того, своим примером вы можете мотивировать других.

ДЕВА

Сегодня вы можете получить грамоту "Лучший работник". Ваша продуктивность на высоте, вы с легкостью справитесь со всеми сложностями и поставленными задачами. Даже плохое настроение не сможет вам помешать добиться успеха.

ВЕСЫ

Больше верьте в себя и все получится. Если есть сложные вопросы, которые нужно срочно решить, заручитесь поддержкой друзей. Это поможет вам без проблем выйти сухим из воды.

СКОРПИОН

Дипломат - сегодня это про вас. Даже если вы столкнетесь со сложностями или станете участником конфликта, то с легкостью выйдете с непростой ситуации. Отнеситесь ко всему с юмором, и день пройдет хорошо.

СТРЕЛЕЦ

Если вы давно планировали сделать что-то масштабное, но откладывали - сегодня самое время взяться за это дело. Ваши лучшие качества проявят себя максимально. Вы без проблем справитесь с любой задачей и достигнете наилучших результатов.