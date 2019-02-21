РУС. | УКР.

четверг, 21 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

07:29
​В Киеве прохожие поймали и наказали уличного вора: фото и видео
07:00
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция одиночной смешанной эстафеты
06:47
Почему россияне ненавидят Украину: появился четкий ответ
06:35
Гороскоп на 21 февраля
06:00
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты
05:42
​Может повторить судьбу Захарченко: в России рассказали о предупреждении для главаря ДНР
04:26
Большая война против Украины: генерал объяснил, почему Путин струсил
03:30
На Кремль ТВ показали поющую матку: сеть в недоумении
02:29
В украинском супермаркете заметили хвостатую любительницу молока: опубликовано видео
01:34
В Украине депутата посадили на 10 лет за убийство
00:50
Лига чемпионов: все результаты первых матчей 1/8 финала
00:25
Атлетико - Ювентус: видео голов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на 21 февраля

четверг, 21 февраля 2019, 06:35
Фото: pixabay.com

21 февраля - 52 день в григорианском календаре, 17 день Луны. Луна находится в знаке Девы. Как провести этот день, чтобы он был максимально продуктивным для вашего знака зодиака - читайте в гороскопе "Апострофа".

КОЗЕРОГ

У вас много работы, но сил и усидчивости достаточно, чтобы справиться со сложными задачами. Успешное завершение нескольких проектов сегодня вам обеспечено. Главное сосредоточьтесь на основном - и у вас точно все получится.

ВОДОЛЕЙ

Уделите больше внимания другим. Помогите коллеге решить сложную задачу, дайте дельный совет. Покажите, как вы умеете работать, тем самым подав хороший пример.

РЫБЫ

У вас сегодня очень продуктивный день. Вы с легкостью сможете справляться с любыми сложными задачами и обязанностями. Не бойтесь брать на себя много - вашей энергии хватит на несколько проектов и дел.

ОВЕН

Чтобы все получилось, сегодня вам нужно уделить больше внимания планированию. Для начала можно взяться за выполнение несложных задач, а важное оставить на вечер, когда ваши жизненные силы возрастут.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вас ждет размеренный день. У вас много времени, чтобы не спеша разобраться с накопившимися делами. А после - можно помочь тем, кто в этом нуждается. Вам точно будут благодарны.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сегодня - настоящий источник вдохновения. Ваша энергия находится на высоте, поэтому вы с легкостью сможете решать задачи любой сложности, а также мотивировать других. Есть шанс добиться очень хороших результатов.

РАК

Важную работу планируйте на утро, у вас будет много сил. А вот вторую половину дня лучше посвятить отдыху. Однако перед этим убедитесь, что вы выполнили все срочные задачи.

ЛЕВ

У вас сегодня день средней продуктивности. Можно заняться давно накопившимися делами, которые требуют неспешного выполнения. Кроме того, своим примером вы можете мотивировать других.

ДЕВА

Сегодня вы можете получить грамоту "Лучший работник". Ваша продуктивность на высоте, вы с легкостью справитесь со всеми сложностями и поставленными задачами. Даже плохое настроение не сможет вам помешать добиться успеха.

ВЕСЫ

Больше верьте в себя и все получится. Если есть сложные вопросы, которые нужно срочно решить, заручитесь поддержкой друзей. Это поможет вам без проблем выйти сухим из воды.

СКОРПИОН

Дипломат - сегодня это про вас. Даже если вы столкнетесь со сложностями или станете участником конфликта, то с легкостью выйдете с непростой ситуации. Отнеситесь ко всему с юмором, и день пройдет хорошо.

СТРЕЛЕЦ

Если вы давно планировали сделать что-то масштабное, но откладывали - сегодня самое время взяться за это дело. Ваши лучшие качества проявят себя максимально. Вы без проблем справитесь с любой задачей и достигнете наилучших результатов.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Священник, разбудивший Киев во время Майдана: о первых жертвах, оправдании убийств и большем враге Украины, чем Россия

Расстрел Небесной сотни на Майдане: хронология событий "кровавого февраля"

Аномальный февраль: синоптики дали радужный прогноз на неделю

Нацисты-агитаторы и "орден Иуды" для президента: как боевики на Донбассе рассказывают о выборах в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: