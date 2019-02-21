В Украине депутата посадили на 10 лет за убийство

В Полтавской области депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Олега Ляшко" Хачатура Хачатряна приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство в 2017 году главы фракции ВО "Свобода" в горсовете Олега Супруненко.

Об этом сообщила пресс-служба Миргородского горрайонного суда Полтавской области.

Также приговор вынесли и соучастнику преступления Левону Марданяну, которому присудили 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, жене Супруненко выплатили более 34 тыс. гривен на возмещение материального ущерба. Родителям умершего депутата выплатили по 497 тысяч грн каждому за моральный ущерб.

Отмечается, что до вступления приговора в законную силу осужденных будут содержать под стражей.

Следствие установило, что Хачатрян совершил преступление в составе организованной группы, в которую вошли близкий родственник осужденного и гражданин "Г". Марданян не был участником преступной группировки, а лишь соучастником убийства. Его привлекли для помощи в преодолении физического сопротивления потерпевшего и причинение телесных повреждений.

Перед нападением на Супруненко 12 июля 2017 года преступники устроили засаду, а когда депутат приблизился к ним, то Хачатрян сбил его с велосипеда заранее приготовленным тупым предметом. После этого преступники нанесли металлическими предметами, руками, ногами удары в область головы, туловища и по конечностям потерпевшего. В результате нападения "свободовец" получил телесные повреждения, открытую черепно-мозговую травму.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с забойными ранами головы, вдавлено-скалковим переломом правой теменной кости, кровоизлияниями под оболочку и в вещество головного мозга", - добавили в суде.

После нападения злоумышленники забрали у Супруненко рюкзак, мобильный телефон, нетбук, флешку и скрылись с места преступления.

12 августа, спустя три недели пребывания в реанимации, Супруненко скончался.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве депутат попал в жесткое ДТП на светофоре.