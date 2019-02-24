С танками на Львов: в сети смеются над видео, снятым "боевым" отрядом Путина

В сети высмеяли видео, которое снял "боевой" отряд президента РФ Владимира Путина, "посылая танк" на Львов.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

На видеозаписи группа пенсионеров приклеила на автомобиль распечатку на листе. В "послании" они написали "На Львов", а на листе нарисован танк.

В сети пользователи с юмором отреагировали на видео и выходку россиян, а также прокомментировали запись.

Напомним, в сети появилось новое видео так называемых "отрядов Путина": на этот раз от безумных бабушек досталось президенту США Дональду Трампу.

Как сообщал "Апостроф", представители российского движения "Отряды Путина" пожаловались на нападение неизвестных на офис организации