В России устроили странную акцию в честь Путина

В России шаманы сожгли пять верблюдов в жертву государственности.

Об этом сообщает фонд "Вернись живым" в Facebook.

Всеблагая весть пришла в мир из колыбели вселенской духовности – Русского путриархата: байкальские шаманы убили и сожгли пять православных бурятских верблюдов в рамках беспрецедентного по силе и значению обряда "Жэн тенгери яба – Путин яба", направленного на укрепление России и населяющих ее народов. Восторг и умиление овладели душами православными", – цитирует фонд слова Василия Рыбникова.

Напомним, в сети появилось новое видео так называемых "отрядов Путина": на этот раз от безумных бабушек досталось президенту США Дональду Трампу.

Как сообщал "Апостроф", представители российского движения "Отряды Путина" пожаловались на нападение неизвестных на офис организации