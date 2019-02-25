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​Мощный ветер и мокрый снег: синоптик предупредила о смене погоды

понедельник, 25 февраля 2019, 12:13

В ближайшие дни в Украине произойдет смена погоды: ожидается мокрый снег, дождь и сильные порывы ветра.

"Что завтра, 26 февраля? Ветер. Северо-западный, порывистый, до сильного, местами до 15-20 метров в секунду. Это - много. Поэтому закутуйтесь плотнее. Мокрый снег опять появится. Ожидается практически везде, только к Западу и югу Украины дойдет вечером. Там, где будет теплее, мокрый снег будет чередоваться с дождем или туманом", - написала синоптик.

По ее словам, сильных морозов не ожидается. Ближайшей ночью 0-3 мороза, завтра днем 0-3 тепла. В западных областях ночью около нуля, днем 3 +7 градусов.

"В Киеве завтра - мокрый снег, местами дождь. Порывистый северный ветер. Некомфортно. Ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем 0 + 3 градуса. В ближайшее время - что-то такое.

По предварительным прогнозам, более оптимистичное потепление начнется 4 марта", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", синоптик рассказала о весне в Украине. Она будет довольно теплой, по сравнению с предыдущими годами, только в марте температура будет несколько изменчивой.

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