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​В Киеве поймали организатора детской порностудии: фото и видео

понедельник, 25 февраля 2019, 11:47

В Киеве задержали 51-летнего мужчину, который в съемных квартирах и студиях фотографировал и снимал фильмы порнографического характера с участием детей.

Об этом сообщает Нацполиция.

В рамках сотрудничества с Национальным уголовным Агентством Великобритании (NCA) сотрудниками Департамента киберполиции проводились мероприятия по проверке информации о существовании на территории Украины детской порностудии.

Так, было установлено, что 51-летний киевлянин создал "сеть" порноиндустрии, которая финансировалась иностранцем. Фигурант, прикрываясь деятельностью профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних лиц женского пола. Злоумышленник входил с ними в доверительные отношения, а через некоторый промежуток времени склонял их к половому сношению с ним и его 22-летним подельником. Отснятый материал он за денежные средства сбывал через сеть интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.

За половые отношения и участие в порносъемках злоумышленник платил детям от 500 до полутора тысяч гривен. Уже установлено, что от преступной деятельности задержанного пострадали пять несовершеннолетних.

Совместными усилиями сотрудников Киевского управления киберполиции, детективов следственного управления полиции в Полтавской области и прокуратуры в Полтавской области с участием спецподразделения КОРД города Киева было проведено санкционированные обыски по месту жительства и укрытия всех участников, причастных к изготовлению и распространению детской порнографии.

Полицейские обнаружили и изъяли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства. Также изъяли банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги.

Кроме того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, в отношении которых фигурант готовился поступить развратные действия и изготовить детскую порнографию.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются мероприятия по установлению малолетних и несовершеннолетних детей, которые подвергались сексуальной эксплуатации.

Как отметили в полиции, информация о порностудии попала в СМИ и поэтому злоумышленник успел уничтожить часть доказательств.

Как сообщал "Апостроф", в Полтаве правоохранители разоблачили семейную пару, которая с трехлетнего возраста насиловали свою дочь, чтобы снять это на видео, а потом продать порно в интернете.

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