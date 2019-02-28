​Громкий скандал в Украине вокруг "Евровидения" высмеяли яркими фотожабами

Из-за скандала в Украине вокруг Нацотбора на международный песенный конкурс Евровидение в сети появилось множество различных фотожаб.

Снимки публикую пользователи соцсетей.

Мнения украинцев разделились в связи со скандалом на национальном отборе на Евровидение. В интернете осуждают как певицу Maruv, так и Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

При этом большинство фотожаб в Сети все же высмеивают политику НОТУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее MARUV выступила с официальным заявлением, в котором раскрыла детали договора, с которыми она была не согласна.

Напомним, что в этом году главное музыкальное состязание Европы пройдет в Тель-Авиве (Израиль). Мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, а финал, в ходе которого определится победитель, прогремит 18 мая.