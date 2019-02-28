РУС. | УКР.

четверг, 28 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 февраля

10:01
Названы результаты переговоров Трампа и Ким Чен Ына о ядерном оружии
10:01
В центре Киева вышли на митинг с требованием импичмента Порошенко: фото
09:59
​Боевики ДНР показали видео, как водят пленного украинского бойца по улицам Донецка
09:46
Швондер в камуфляже: сети поразило видео с адептом "русского мира" в Минске
09:44
​Украина подписала с Россией "рыбное" соглашение по Азовскому морю
09:33
Надеюсь, виновные будут отстранены: комментатор Евровидения высказалась об отказе Украины от конкурса
09:30
"Ливерпуль" и "Арсенал" уничтожили соперников, забив на двоих 10 голов: видеообзоры
09:28
​Громкий скандал в Украине вокруг "Евровидения" высмеяли яркими фотожабами
09:13
Появилось видео жуткого "ледяного" ЧП у боевиков ДНР
09:02
В Тернополе мать 30 лет держала дочь в плену, не выпуская на улицу: фото, видео и шокирующие подробности
08:31
В Ровно маршрутка попала в масштабное ДТП: фото
08:21
У Тимошенко заявили о подготовке властями политической провокации
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Громкий скандал в Украине вокруг "Евровидения" высмеяли яркими фотожабами

четверг, 28 февраля 2019, 09:28

Из-за скандала в Украине вокруг Нацотбора на международный песенный конкурс Евровидение в сети появилось множество различных фотожаб.

Снимки публикую пользователи соцсетей.

Мнения украинцев разделились в связи со скандалом на национальном отборе на Евровидение. В интернете осуждают как певицу Maruv, так и Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

При этом большинство фотожаб в Сети все же высмеивают политику НОТУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее MARUV выступила с официальным заявлением, в котором раскрыла детали договора, с которыми она была не согласна.

Напомним, что в этом году главное музыкальное состязание Европы пройдет в Тель-Авиве (Израиль). Мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, а финал, в ходе которого определится победитель, прогремит 18 мая.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реинтеграция Донбасса: почему Украина не может распутать этот клубок

Украина против игорки: в Каменце-Подольском подхватили инициативу по борьбе с азартным бизнесом

​Контрольная закупка: как международные организации стоят на страже украинской медицины

Оскар-2019: все победители кинопремии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: