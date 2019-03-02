Гороскоп на 2 марта: страсть у Львов и недоразумения у Дев

Сегодня - 26-й лунный день, который считается благоприятным для новых начинаний. Что вас ждет в начале весны, 2 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно перестать бояться ответственности, кем управляют эмоции, а кто станет центром внимания противоположного пола.

Овен

Наберитесь решимости и не бойтесь ответственности. Внимательно изучите порученные вам дела, иначе можете провалить даже самые простые задачи. В эмоциональном плане, неделя будет полна противоречий. Не держите все внутри, иначе рискуете сорваться и привлечь неприятности.

Телец

Ваши коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте. Звезды советуют посвятить это время налаживанию отношений с окружающими и близкими. В профессиональном плане, ваши амбиции и лидерские качества привлекут внимание коллег и будут достойно вознаграждены.

Близнецы

Внезапно захлестнувшие эмоции могут затянуть вас в самый настоящий омут. Не теряйте голову, тогда вам удастся остаться на плаву. В работе постарайтесь быть более самокритичными, сейчас начальство будет к вам особенно внимательным.

Рак

Не пытайтесь успеть все и сразу, так вы запросто можете запутаться и упустить важные детали. Сейчас вам стоит найти время на общение с близкими людьми, это поможет отвлечься и "разгрузить" голову. Не забывайте, что ваши эмоции влияют на тех, кто вас любит.

Лев

Сейчас вы будете особенно притягательны в глазах другого пола. Поэтому стоит соблюдать осторожность, бурные всплески страсти могут затуманить ваш разум. Не забывайте рассуждать логически и взвешивать все детали своих поступков.

Дева

Вам стоит проявить самообладание и выдержку, так как все может пойти не по намеченному плану. Возможны неприятности и недоразумения, но больших проблем не предвидится. Поэтому сохраняйте спокойствие.

Весы

У вас появится заряд сил и бодрости, которые стоит направить на решение проблем с близкими, генерацию идей и поиски чего-то нового. Проявите ваши лучшие качества в общении с семьей, принимайте смелые решения и выходите за рамки обычного.

Скорпион

Если прямо сейчас вы сделаете что-то для своего будущего, это полностью изменит ход событий. Поэтому не теряйте времени. Также день благоприятен для крупных покупок и продумывания долгосрочных перспектив.

Стрелец

Сейчас ваши страхи и комплексы берут верх над здравым смыслом. И, что самое интересное, делают это совершенно без причины. Поэтому постарайтесь взглянуть на ситуацию под другим углом. Тогда все станет на свои места и страх пропадет.

Козерог

Эмоциональные качели раскачиваются как никогда сильно. Поэтому не беритесь ни за что, в чем не уверены. Если можете посвятить время себе, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Ваша внутренняя гармония сейчас на первом месте.

Водолей

Позвольте себе немного слабостей, иногда они могут помочь нам стать сильнее в будущем. Сейчас вы можете рассчитывать на поддержку окружающих, поэтому смело просите их о помощи в трудный момент.

Рыбы

Сейчас водоворот событий увлекает и заставляет многим жертвовать ради достижения желаемого, но не позволяйте ему отбирать у вас то, что вам дорого. Помните, что именно вы являетесь хозяином ситуации. И вы вполне можете держать все под контролем.

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