Соавтору "гимна" боевиков ДНР сорвали концерт в Харькове: подробности скандала

В Харькове активисты обратили внимание на концерты группы "Plotnik 82", член которой, Дмитрий Дубров, является одним из соавторов так называемого "гимна ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Алексей Гер.

"Внимание, Харьков. А есть кто-то, кто знает руководство арт-клуба "Малевич"? Туда постоянно приезжает один очень интересный коллектив "Plotnik 82". Его руководитель, или кто он там, постоянно дает концерты по Россие, а также является соавтором и исполнителем так называемого "официального гимна ДНР", – пишет он, публикуя также соответствующие скриншоты.

Как написала пользовательница под ником Nola Summers, владелец клуба "Малевич" Татьяна Вильчик, узнав о ситуации, отменила концерт.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", известный украинский сепаратист Арсен Клинчаев засветился в так называемой ЛНР, на детском празднике.