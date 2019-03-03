"Преемник" Кобзона сделал смелое заявление о полном захвате Украины

Политик, возглавивший вместо российского артиста Иосифа Кобзона общественную организацию землячества донбассовцев в Москве Геннадий Онищенко заявил, что главная задача - вернуть Украину в состав Российского государства.

Об этом сообщают росСМИ.

"Конечно же, конечная цель (организации землячества донбассовцев - ред.) - это возвращение Украины в состав Российского государства, ее интеграция... Потому что нигде - ни в какой там Европе - она никому не нужна, а если нужна - то как просто придаток, поставляющий на рынки дешевую непритязательную рабочую силу", - отметил Онищенко.

Также он объяснил, как будет осуществлять свой замысел.

"Ну, как? Работать, работать... Объяснять, ездить. Рассказывать. В частности, есть у нас еще Ассоциация землячеств Украины в России - это, примерно, два десятка областей, которые тоже сегодня имеют мощный потенциал. Это вот один канал. Самый главный, конечно, канал - это обращение к нашим истокам, к нашей истории... Это нынче - трудно, и никто не упрощает ситуацию. Но - никуда от нее не денешься", - рассказал "преемник" Кобзона.

Как сообщал "Апостроф", "куратор" Донбасса Владислав Сурков предложил Владимиру Путину новый гибридный сценарий по возвращению Украины в сферу влияния России, который будет реализовываться через продвижение пророссийской агентуры на президентских и парламентских выборах в Украине.