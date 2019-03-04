В сети показали фото награжденных Путиным "ихтамнетов" с Донбасса

В сети показали фото российских кадровых военных, награжденных за участие в конфликте на Донбассе.

Об этом в Twitter сообщает блогер Askai.

Отмечается, что бойцы 74-й ОМСБр РФ Роман Гуреев и Сергей Криштафович были награждены Орденами Мужества.

"Бывший контрактник, вероятно, 74-й ОМСБр РФ Роман Гуреев, награждённый в 2014-м году медалью "За воинскую доблесть", в начале 2015-го - орденом Мужества", - сказано в сообщении.

По словам блогера, оба боевика были ранены в сентябре 2014-го года на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак".

Также офицер ВСУ указал на новое доказательство участия России в войне на Донбассе.