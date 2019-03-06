В Украине обнаружили село-призрак: историк раскрыл интересные данные

В Закарпатской области было обнаружено село Вербовое, которое существует исключительно по официальным документам.

Об этом на своей странице в Facebook пишет историк Федор Шандор.

По его словам, жители Вербового, Виноградовского района, даже не догадываются о том, что живут в отдельном селе. Исследователь истории края Иван Биланчук побывал на месте "воображаемого" села.

"На самом деле там находится небольшая улочка (полтора десятка домов) с самоназванием "Чонкашская", поскольку неподалеку хутор Чонкаш. Местные считают себя жителями села Русская Долина, а о Ракитном, по крайней мере, местные собеседники Ивана Биланчука и не слышали. Между тем Ракитное зарегистрировано и на официальном сайте Верховной Рады Украины, и зафиксировано в Википедии (правда только в украинской версии) и книге Сергея Федака "Населенные пункты и районы Закарпатья: Историко-географический справочник". "На бумаге" село относится к Матийовскому сельскому совету", – пишет Шандор.

Как отмечается, улица состоит из двух десятков домов и не имеет никаких признаков отдельного села.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Подвиноградове, в 12 километрах от границы с Румынией, разросся табор, получивший славу самого богатого ромского поселения Закарпатья.