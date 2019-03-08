РУС. | УКР.

пятница, 8 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

12:13
​В Николаеве подростки в балаклавах устроили разборки со стрельбой: фото и видео
12:09
Россия создает новые проблемы в Азовском море: аудио переговоров
12:02
Потап с цветами и Козловский на столе: как поздравили женщин с 8 Марта украинские звезды
12:00
Трамп оконфузился на встрече в Белом доме: видео и реакция сети
11:45
Google ярким дудлом поздравил всех женщин с 8 Марта
11:43
Скандал с техникой для ВСУ: лидер "Нацкорпуса" обвинил власти во лжи
11:39
​Врачи борются за жизнь: в университете Львова произошло страшное ЧП с девушкой
11:30
В Турции приняли жесткое решение по футболисту, устроившего резню на поле
11:27
Появились новые фото ДТП под Киевом, в котором погибли 5 человек
11:26
Украинская газовая труба может превратиться в груду металлолома: назван опасный план Кремля
11:22
​Новые пенсии для украинцев: кто стал получать больше и на сколько
11:20
Тимошенко поздравила украинок с 8 марта
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Врачи борются за жизнь: в университете Львова произошло страшное ЧП с девушкой

пятница, 08 марта 2019, 11:39

7 марта с окна третьего этажа биологического факультета ЛНУ им. Ивана Франко выпала аспирантка.

Об этом сообщает львовское издание LMN.

Аспирантка Зоряна, которая выпала вчера из окна, сейчас в тяжелом состоянии. Лежит в реанимационном отделении 8-й городской больницы.

Сотрудники девушки собирают средства на ее лечение. Просят приносить деньги на кафедру биохимии в преподавательскую. Говорят, финансовая помощь очень нужна. Просят также сдавать кровь во Львовском областном центре службы крови на ул. Пекарской, 65.

Девушка родом из Тернопольщины. По этическим соображениям, издание не публикует ее фамилию.

"Мы здесь все в шоке, никто от Зоряны такого не ожидал. Умная, уравновешенная, приветливая, вполне адекватная девушка. Возможно, это была какая-то безответная любовь", - рассказывает сотрудница кафедры.

За несколько часов до трагедии девушка разместила на своей странице рисунок с надписью: "Ты навсегда в моем сердце!".

Фото: Страница Зоряны в Фейсбуке

Как сообщал "Апостроф", 25 февраля в Киеве на улице Салютной из окна 6 этажа выпал 14-летний подросток.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Президент "М.С.Л." Георгий Ложенко: Это настоящий вызов, создавать, когда все разваливается

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: