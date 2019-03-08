​Врачи борются за жизнь: в университете Львова произошло страшное ЧП с девушкой

7 марта с окна третьего этажа биологического факультета ЛНУ им. Ивана Франко выпала аспирантка.

Об этом сообщает львовское издание LMN.

Аспирантка Зоряна, которая выпала вчера из окна, сейчас в тяжелом состоянии. Лежит в реанимационном отделении 8-й городской больницы.

Сотрудники девушки собирают средства на ее лечение. Просят приносить деньги на кафедру биохимии в преподавательскую. Говорят, финансовая помощь очень нужна. Просят также сдавать кровь во Львовском областном центре службы крови на ул. Пекарской, 65.

Девушка родом из Тернопольщины. По этическим соображениям, издание не публикует ее фамилию.

"Мы здесь все в шоке, никто от Зоряны такого не ожидал. Умная, уравновешенная, приветливая, вполне адекватная девушка. Возможно, это была какая-то безответная любовь", - рассказывает сотрудница кафедры.

За несколько часов до трагедии девушка разместила на своей странице рисунок с надписью: "Ты навсегда в моем сердце!".

Фото: Страница Зоряны в Фейсбуке

Как сообщал "Апостроф", 25 февраля в Киеве на улице Салютной из окна 6 этажа выпал 14-летний подросток.