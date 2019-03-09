​Элитное авто протаранило такси: появились новые фото жуткой аварии в Виннице

Появились новые фотографии и подробности ужасной аварии в Виннице, во время которой пострадали четыре человека.
Соответствующие снимки опубликовало местное издание "20 минут".
ДТП произошло около пяти часов утра по улице Келецкой напротив супермаркета "Грош".
Согласно информации очевидцев, в автомобиле Infiniti были все пьяные. Также сообщается, что авто летело на большой скорости.
"Водитель Infiniti догнал автомобиль такси Chery, который двигался по этой полосе, и врезался в него", - рассказала руководитель отдела коммуникации винницкой областной полиции Анна Олейник.
По ее словам, от удара Infiniti снесло забор заправки, а Chery врезался в столб. В результате аварии пострадали 23-летний водитель Infiniti и его пассажиры, которым 14 и 23 года. Их всех госпитализировали. Пассажиры получили телесные повреждения, но незначительные.
По информации следствия, их из больницы отпустили. Водителя госпитализировали. По предварительной информации правоохранителей, больше всего пострадал 47-летний водитель такси. Он в очень тяжелом состоянии находится в реанимации больницы.
У водителя Infiniti взяли кровь на выявление алкоголя.
"Одна из версий следствия, которая проверяется, и мы ждем результаты анализов, - он мог находиться в состоянии опьянения", - сообщают в полиции.
По факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 УК.
Как сообщал "Апостроф", 8 марта в селе Струмовка Волынской области в ДТП погиб известный местный журналист ТРК "Аверс" Юрий Яцюк.