Найдены уникальные цветные фото городов Украины времен Второй мировой войны

В сети показали уникальные фото городов Украины во времена Второй мировой войны.

Их в блоге опубликовал в своем блоге Артем Костюк.

Особое внимание автор уделил Днепру, показав, как в те времена выглядел город. В частности, автор опубликовал фото Мерефо-Херсонского моста, который был построен в 1932 году. Также автор собрал фото и других городов Украины во времена Второй мировой войны.

Днепр

Белая Церковь

Феодосия

Горловка

Харьков

Киев

Кременчуг

Луцк

Одесса

Полтава

Судак

Тернополь

Как сообщалось, ранее у Путина выдали глупость о войне с Гитлером. В частности, в России решили "напомнить" президенту США Дональду Трампу о роли СССР во Второй мировой войне.

Подробнее о второй мировой войне и о месте в ней Украины, читайте в материале "Апострофа": Путину не нужна Третья мировая, а революция в России последует за другой страной – известный историк.