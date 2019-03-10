Найдены уникальные цветные фото городов Украины времен Второй мировой войны

В сети показали уникальные фото городов Украины во времена Второй мировой войны.
Их в блоге опубликовал в своем блоге Артем Костюк.
Особое внимание автор уделил Днепру, показав, как в те времена выглядел город. В частности, автор опубликовал фото Мерефо-Херсонского моста, который был построен в 1932 году. Также автор собрал фото и других городов Украины во времена Второй мировой войны.
Днепр
Белая Церковь
Феодосия
Горловка
Харьков
Киев
Кременчуг
Луцк
Одесса
Полтава
Судак
Тернополь
Как сообщалось, ранее у Путина выдали глупость о войне с Гитлером. В частности, в России решили "напомнить" президенту США Дональду Трампу о роли СССР во Второй мировой войне.
Подробнее о второй мировой войне и о месте в ней Украины, читайте в материале "Апострофа": Путину не нужна Третья мировая, а революция в России последует за другой страной – известный историк.