Это приговор: боевики на Донбассе впали в истерику, оказавшись на прицеле ВСУ

Боевик Андрей Морозов "Мурз" устроил истерику из-за продвижения ВСУ на Донбассе.

Его высказывания о плачевной ситуации на Донбассе у боевиков опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Укропы продвинулись в нужных им местах к дороге из Кировска на поселок Донецкий и Желобок и днем туда перебросить значительные подкрепления и боекомплект теперь невозможно – дорога и прилегающая местность простреливается ПТУРами. ….Таким образом, передовые позиции "Призрака" на Желобке в дневное время практически изолированы от тыла", - говорится в опубликованном скрине.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский писатель и бывший советник погибшего главы так называемой ДНР Александра Захарченко Захар Прилепин размечтался об уничтожении Украины и это на фоне того, что боевики в последнее время несут огромные потери на Донбассе, даже уже не скрывая их.