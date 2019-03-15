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Без мозгов и языка: появилось видео необычного развлечения молодежи в России

пятница, 15 марта 2019, 12:40

Пранкер в России придумал новое развлечение с якобы оторванным языком.

Видео разместил на канале в YouTube Стас Ерник.

Для записи пранкер разыгрывал прохожих, делая вид, что прилип языком к столбу. Он просил неравнодушных помочь ему, дернув его и оторвав от столба.

Люди реагировали на просьбу молодого человека, однако все было не так просто. С помощью специального аксессуара (обманки) пранкер после помощи делал вид, что его язык остался оторванный и приклеен к столбу.

В сети пользователи посмеялись над розыгрышем и вспомнили свои подобные случаи с детства.

Как сообщал "Апостроф", российские пранкеры устроили антиукраинскую провокацию, позвонив губернатору Калифорнии Эдмунду Джеральду Брауну-младшему и представились украинскими политиками.

Ранее они также разыграли и киевского мэра Виталия Кличка.

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