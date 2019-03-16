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Будем митинговать, пока виновных не посадят: в "Нацкорпусе" сделали громкое заявление

суббота, 16 марта 2019, 17:05

Сегодня, 16 марта, в Киеве на Майдане Незалежности состоялся очередной протест под лозунгами «Свинарчуков Порошенко – за решетку». Митингующие призвали власть немедленно задержать всех участников преступной схемы в «Укроборонпроме». Организаторами сегодняшней акции выступили лидеры политической партии «Национальный Корпус», но, как и было обещано, она прошла без использования партийной символики.Об этом стало известно из видеоролика политической партии «Национальный Корпус» в Youtube.

По данным «Национального Корпуса», бороться с коррумпированным режимом на Майдан Незалежности сегодня пришло более 10 тысяч человек. Кроме молодежи и приверженцев партии к акции присоединились рядовые патриоты, в том числе пенсионеры. Также в митинге принял участие лидер «Национального Корпуса» Андрей Билецкий.

«Ближайшее окружение Порошенко забирало себе каждую третью гривну из оборонного бюджета страны. Они наживались на крови бойцов, на телах убитых солдат. Мы будем собираться до тех пор, пока «Свинарчуков» не посадят. Этому режиму клептократов пора положить конец», – заявил журналистам Андрей Билецкий.

Для демонстрации своего отношения к представителям нынешней власти и безнаказанной коррупции в «Укроборонпроме» некоторые митингующие принесли с собой игрушечных поросят. В итоге символическими «Свинарчуками» активисты забросали здание Администрации президента.

Отметим, что за правопорядком во время сегодняшней акции следят около 3 тысяч полицейских. Впрочем, пока силовых столкновений между митингующими и правоохранителями не было.

Отметим одни из главных требований «Национального Корпуса» к представителям действующей власти: немедленно задержать фигурантов коррупционной схемы по разворовыванию средств украинского оборонпрома, арестовать счета и имущество этих людей, чтобы предотвратить их возможный побег и попытки избежать законного наказания. Участники националистического движения предупредили, что продолжат митинговать, пока эти требования не будут выполнены.

При этом накануне лидер «Национального Корпуса» Андрей Билецкий заявил, что проводимые его партией протесты стали причиной физического преследования украинских националистов. Так, некоторых участников митинга «Свинарчуков Порошенко – за решетку» в Черкассах на прошлой неделе задержали, а других лидеров «Национального Корпуса» предупредили об угрозе физической расправы. По словам Билецкого, за давлением на активистов «Национального Корпуса» стоит нынешний президент Петро Порошенко, которому перед выборами очень невыгоден коррупционный скандал с его участием.

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