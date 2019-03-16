В Украине несколько сел ночью накрыли сильные снегопады: опубликованы фото

В горных районах Закарпатья в ночь на субботу, 16 марта, выпал снег.

Об этом сообщает местное издание PMG.ua.

В частности, заснежило на Тячевщине и в Межгорском районе.

Закарпатцы активно делятся в соцсетях фотографиями заснеженных улиц, отмечая, что вот такой сюрприз им подготовил 16 день весны.

Как рассказывают местные жители в соцсетях, снег выпал в селе Колочава, что на Межгорье, а также в поселке Дубовая и селе Ганичи на Тячевщине.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Украину придет северный циклон, который в некоторых областях отметится дождем и мокрым снегом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото снегопада, который обрушился на Украину во вторник, 12 марта.