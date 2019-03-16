РУС. | УКР.

суббота, 16 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 марта

15:15
Летающие свинки от "Нацкорпуса": появились видео и фото акции протеста в Киеве
14:51
​Слишком много знал: стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе
14:44
Где смотреть онлайн Милан - Интер: расписание трансляций
14:42
Яценюк заявил о недопустимости силового сценария на выборах
14:35
Порошенко с минимальным перевесом победит Тимошенко во втором туре: соцопрос
14:33
Родила и бросила: украинского ребенка вернули из России и ищут семью
14:25
В Днепре 2-летний ребенок живет с родителями в куче мусора: полиция показала фото
14:22
В Украине несколько сел ночью накрыли сильные снегопады: опубликованы фото
14:13
Стало известно о состоянии Началовой после операции
14:00
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской эстафеты
13:55
Тарута поддержал кандидатуру Тимошенко
13:48
Под Черкассами молодые люди погибли в страшном ДТП: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине несколько сел ночью накрыли сильные снегопады: опубликованы фото

суббота, 16 марта 2019, 14:22

В горных районах Закарпатья в ночь на субботу, 16 марта, выпал снег.

Об этом сообщает местное издание PMG.ua.

В частности, заснежило на Тячевщине и в Межгорском районе.

Закарпатцы активно делятся в соцсетях фотографиями заснеженных улиц, отмечая, что вот такой сюрприз им подготовил 16 день весны.

Как рассказывают местные жители в соцсетях, снег выпал в селе Колочава, что на Межгорье, а также в поселке Дубовая и селе Ганичи на Тячевщине.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Украину придет северный циклон, который в некоторых областях отметится дождем и мокрым снегом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото снегопада, который обрушился на Украину во вторник, 12 марта.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неужели долгожданное тепло: синоптики рассказали о погоде на выходные

Украинцев обрекают на болезни и смерть: в чем опасность новой инициативы Минздрава

Несмотря на крики о новой армии, мы видим только новые хищения - Андрей Билецкий

НАТО может принять неожиданное решение по Украине и Грузии - эксперт по Альянсу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: