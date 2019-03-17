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Боевики показали видео с "униженным" бойцом ВСУ

воскресенье, 17 марта 2019, 13:51

Боевики ЛНР опубликовали видео "откровений" якобы перешедшего на их сторону военнослужащего ВСУ Сергея Магденко.

Видеоролик обнародовала в сети "Народная милиция ЛНР".

По словам боевиков, Магденко является военнослужащим 54-й отдельной механизированной бригады.

На видео мужчина рассказал, что его против его воли заставили подписать контракт с ВСУ после задержания украинскими правоохранителями. Против него якобы возбудили уголовное дело по надуманным фактам, поставив перед выбором: либо сесть в тюрьму ни за что, либо отправиться на фронт.


Также Магденко заявил, что командиры бригад и батальонов отдают своих подчинённых в "эксплуатацию" на предприятия и фермерские хозяйства в качестве рабочей силы.

Также мужчина рассказал, что военных якобы принуждают проголосовать на предстоящих выборах президента за Петра Порошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото боевика по кличке "Хулиган", ликвидированного на Донбассе.

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