Google ярким дудлом отметил День святого Патрика: история и традиции праздника

В воскресенье, 17 марта, в большинстве стран мира считается Днем святого Патрика – днем международного почтения одного из самых известных святых, который Google отметил ярким дудлом.

Дудл представляет собой анимацию, которая состоит из трех картинок в зеленом цвете.

Отметим, что Святой Патрик – один из покровителей Ирландии, при жизни христианский миссионер и епископ. Родившись в римской Британии, был похищен и взят в рабство ирландскими рейдерами в возрасте 16 лет. После этого он сбежал и вернулся, принеся в страну христианство народу.

Одной из известнейших историй о нем является объяснение Святой Троицы народу на примере трехлистного клевера. Даже в нынешние дни трилистник считается символом Дня святого Патрика – чаще всего в праздник предпочитают надевать зеленую одежду, использовать принты или нашивки с трилистником, а также надевать такого же рода аксессуары.

Особенно масштабно этот праздник отмечается в Великобритании, США, Канаде, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.

В День святого Патрика принято проводить целые парады с ирландской музыкой и танцами, а также едой и напитками, окрашенными в зеленый. Многие заведения предлагают отведать традиционные ирландские угощения: ирландский черный хлеб солонину и капусту, пирог с говядиной и пивом, ирландский кремовый шоколадный торт-мусс, кофе по-ирландски и т.п.

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