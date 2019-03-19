Крымская Припять: в сети показали видео заброшенного лагеря в Судаке

В сети опубликовали видеозапись, где показали заброшенную территорию детского лагеря в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Судак. Детский лагерь. Очень атмосферно", - прокомментировала она и разместила видео.

Запись с заброшенного детского лагеря "Отважный" сделал Александр Михайленко и опубликовал на своем канале в YouTube.

"Крымская Припять - именно с этим названием у меня ассоциируется этот детский заброшенный лагерь. Совсем недавно я выставлял пост с фотографиями из этого места который можно сказать наделал немного шума и разлетелся по интернету в связи с чем в лагерь вернулась охрана. Во время моего визита там никого не было, входные ворота (одна половина) была оторвана и валялась рядом со входом. Я несколько раз крикнул "Есть кто?!" но ответа на мой вопрос не последовало только из леса доносилось шуршание птиц в сухой листве", - рассказал он.

Михайленко отметил, что решил пройти по лагерю и попутно свою прогулку записывать на видео.

"Меня очень удивило что в лагере было брошено очень много вещей, как будто еще вчера здесь жили дети, а уже сегодня что-то произошло и им срочно нужно было покинуть этот лагерь и в спешке они взяли только самое необходимое что смогли унести в руках. Место очень атмосферное именно в пасмурную погоду! Чтобы прочувствовать всю атмосферу всю мистику нужно быть одному", - уточнил автор видео.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото из крымского "Артека", на которых запечатлен известный пророссийский пропагандист из Великобритании Грэм Филлипс.