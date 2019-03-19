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За старания и профессионализм: командир ВСУ в госпитале наградил раненого бойца, фото

вторник, 19 марта 2019, 19:29

Во вторник, 19 марта, командующий Объединенных сил в военном мобильном госпитале наградил раненого военнослужащего-героя.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Генерал-лейтенант Сергей Наев, когда находился в 61 военном мобильном госпитале, наградил знаком отличия недавно раненого героя. Главный сержант десантно-штурмового взвода младший сержант М. заслужил отличие за усердие, профессионализм и отличное выполнение боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил. Командир лично вручил ему в палате госпиталя "Казацкий крест" I-й степени.

"Также военнослужащего подано к государственной награде", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", звезду Героя Украины из рук президента Петра Порошенко получил боец АТО, командир роты снайперов Валерий Чибинеев. После этого он, оставив дома награду и почетную форму, отправился на передовую.

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