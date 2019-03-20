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Фанат "крымнаша" из ЕС пригрозил Украине судом за место в "черном списке"

среда, 20 марта 2019, 23:41

Итальянский певец Аль Бано заявил, что подаст на Украину в суд за запрет на въезд из-за его слов о "принадлежности Крыма России".

Об этом в своем Telegram канале сообщает блогер Алексей Голобуцкий.

Как отмечается, Аль Бано в своих судовых претензиях угрожает "дойти до Страсбурга".

"Реагировать следует со справедливым возмущением касательно такой страшной несправедливости", – заявил также адвокат певца.

"Тот случай, когда не помогут уже даже жалобы во Всемирную лигу сексуальных реформ... Что такое: даже реверанс по законности оккупации Крыма не помог собирать бабло из россиян, не хотят идти на концерты? Последняя надежда - через суд с кого-то копеечку вытрясти?", – смеется над "запрещенным" певцом Голобуцкий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", СБУ объяснила, почему наложила запрет на въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу.

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