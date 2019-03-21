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Боевики на Донбассе устроили церковную панику: сети подозревают неладное

четверг, 21 марта 2019, 23:25

В Донецкой епархии УПЦ (МП), находящейся в оккупации, начали сбор подписей против вступления в Православную церковь Украины.

Об этом в Twitter написал блогер Фашик Донецкий.

По его словам, местное духовенство объясняет это перестраховкой на случай "возвращения в Украину".

"В донецкой епархии начали сбор подписей против вступление в ПЦУ. На вопрос, мол нахуа, ведь мы республика и т.д., священник сказал, что это указание самого сверху на случай, если вернемся в Украину. Списки, вносят паспортные данные, и ставят подпись. Ватный патриархат что-то знает?" - написал он.

Как сообщал "Апостроф", уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной Церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии.

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