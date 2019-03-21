Уничтожить за 10 минут: в Украине пояснили, как Путин сделал беззащитной свою страну

Подготовка к войне с Украиной в России велась еще с 2008 года, а те, кто ее организовал, думали, что жители Донбасса возьмут в руки оружие и пойдут дальше по территории Украины.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил политолог Виктор Необженко.

"Оказалось, что жители Донбасса привыкли к своей земле, у них одна мысль, что он из Макеевки, из Красного Луча или Луганска. Почему он должен идти "освобождать" Запорожье или Харьков?! Поэтому тот план не удался. Но Крым и Донбасс остаются способом давления на Украину", - сказал он.

Также политолог отметил, что еще одной неожиданностью для РФ стали разногласия по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Казалось бы, какая связь? Но на Западе кто-то ее нашел, и теперь Кремль в очень плохом положении, поскольку там осознали, что получили под боком, на расстоянии тысячи километров страну, которая их ненавидит, и у которой есть армия. Теперь в любой момент в Украине могут появится эти баллистические ракеты. А дело в том, что "время подлета", это теперь любимое выражение Путина, когда он говорит про Украину, так, это время подлета от Украины - 10 минут. То есть Россия, сделав Украину своим врагом, теперь сама себя не может защитить. Мы никогда не могли подумать, что Трамп и Путин разорвут этот договор, и Украина станет тем сладким местом для расстановки этих ракет", - добавил он.

Полный текст интервью читайте в материале "Апострофа": Новый президент Украины может стать самым страшным врагом Кремля - политолог.