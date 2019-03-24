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Морозы и дождь: опубликован капризный прогноз погоды на начало недели

воскресенье, 24 марта 2019, 16:30

В понедельник, 25 марта, в некоторых областях Украины пройдут дожди и ударят морозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Небольшой дождь обещают в Карпатском регионе страны, на высокогорье Карпат с мокрым снегом. Также днем осадки в виде дождя будут и с Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории Украины осадков не предвидится.

Синоптики заявили, что будет ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На юге до 6 градусов тепла; днем 7-12 градусов тепла.

Напомним, в ночь на 23 марта в Харькове выпал снег. В сети опубликовали фото весенней непогоды.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали, что ближайшее лето в Украине будет поздним и коротким.

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