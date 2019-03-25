У нас разве война? "Укрзализныця" угодила в очередной скандал из-за военных

В Киеве разгорелся громкий скандал на железнодорожном вокзале, дежурная которого заявила, что войны в Украине нет.

Подробностями скандала на своей странице в Facebook поделился украинский волонтер Тим Златкин.

"Центральный ЖД вокзал Киева. Спрашиваю у дежурной по вокзалу, почему не работают кассы для военнослужащих... Опять. Напоминаю, не в первый раз уже. У нас что, война в стране закончилась?? Дежурная мне с ухмылкой отвечает: "Какая война? У нас разве война? Спросите у Президента!.." – рассказал он.

Волонтер также отметил, что на обоснованное требование предоставить книгу жалоб, дежурная сделать это отказалась.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" влипла в историю с песней российского певца из базы "Миротворца".