РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

25 марта

11:25
В УЕФА представили талисман Евро-2020: опубликовано фото
11:14
Сговор Трампа и Путина: как на Западе отреагировали на итог расследования
11:07
Фронтовиков срочно свезли в Киев: боевики "вскрыли" хитрый план Порошенко
11:00
Отец Началовой назвал виновного в болезни дочери
10:39
Скандал вокруг "Укроборонопрома": в США рассказали о реакции друзей Украины
10:34
За неделю до выборов: свежий соцопрос показал, кто попадет во второй тур
10:30
В России приняли важное решение по делу футболистов-дебоширов
10:24
Карликов в футболе уже нет: Шевченко рассказал о настрое на матч с Люксембургом
10:15
У нас разве война? "Укрзализныця" угодила в очередной скандал из-за военных
10:15
Деми Мур в платье от украинского бренда засветилась на второй свадьбе Брюса Уиллиса
10:07
​В Украине грядет большая война с Россией: в сети назвали дату
10:00
Трамп создал Путину лазейку для признания Крыма: Запад в гневе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У нас разве война? "Укрзализныця" угодила в очередной скандал из-за военных

понедельник, 25 марта 2019, 10:15

В Киеве разгорелся громкий скандал на железнодорожном вокзале, дежурная которого заявила, что войны в Украине нет.

Подробностями скандала на своей странице в Facebook поделился украинский волонтер Тим Златкин.

"Центральный ЖД вокзал Киева. Спрашиваю у дежурной по вокзалу, почему не работают кассы для военнослужащих... Опять. Напоминаю, не в первый раз уже. У нас что, война в стране закончилась?? Дежурная мне с ухмылкой отвечает: "Какая война? У нас разве война? Спросите у Президента!.." – рассказал он.

Волонтер также отметил, что на обоснованное требование предоставить книгу жалоб, дежурная сделать это отказалась.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" влипла в историю с песней российского певца из базы "Миротворца".

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами

Чтобы сегодня быть модной, достаточно надеть рубашку мужа - Анна Бублик

"Борисполь" открывает лоукост-терминал: станет ли дешевле летать

По стопам Путина: как украинцев хотят наказывать за "оскорбление" кандидатов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: