Чечня, Слива и Грек: в сети показали крупное пополнение "бригады 200" у боевиков

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото трех боевиков, ликвидированных на Донбассе.
Их он опубликовал в Facebook.
Так, бригада 200 пополнилась Дмитрием Дмитренко из Челябинска. Известно, что он воевал на Донбассе, но погиб 8 марта в Сирии, подорвавшись на мине.
Вторым "грузом 200" стал Вячеслав Слива Хрипаков из Славянска. Его ликвидировали 15 февраля.
Третий ликвидированный боевик – Виталий Грек Ткачев из Донецка. Его не стало 22 марта.
Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.
Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.
Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.