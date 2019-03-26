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Чечня, Слива и Грек: в сети показали крупное пополнение "бригады 200" у боевиков

вторник, 26 марта 2019, 04:26

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото трех боевиков, ликвидированных на Донбассе.

Их он опубликовал в Facebook.

Так, бригада 200 пополнилась Дмитрием Дмитренко из Челябинска. Известно, что он воевал на Донбассе, но погиб 8 марта в Сирии, подорвавшись на мине.

Вторым "грузом 200" стал Вячеслав Слива Хрипаков из Славянска. Его ликвидировали 15 февраля.

Третий ликвидированный боевик – Виталий Грек Ткачев из Донецка. Его не стало 22 марта.

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.

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