Оккупанты Крыма обвинили США в нарушении международного права

Президент России Владимир Путин планирует обсудить с президентом Ливана Мишелем Ауном решение главы Белого дома Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Об этом 26 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В России считают, что решение Трампа негативно отразится на ситуации на Ближнем Востоке.

"Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения процесса ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии. Это ни у кого не вызывает сомнения", - сказал он.

Оккупанты Крыма считают, что признание суверенитета Израиля над указанными территориями - "однозначное нарушение международного права".

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.