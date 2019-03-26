Внезапная смерть в Москве генерала ФСБ: стало известно про опасные находки в его квартире

В квартире умершего в Москве генерала-майора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Сергея Соколова нашли оружие.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

Так, в квартире российского генерала-майора ФСБ РФ, экс-сотруника КГБ (Комитет государственной безопасности СССР - ред.) обнаружили арсенал оружия. Среди опасных находок: австрийский пистолет Glock, пистолет браунинг, огнестрельное травматическое оружие "Макарыч", охотничье ружье и 150 патронов.

"Скромное обаяние Десятого управления", - прокомментировали находку в Telegram-канале.

Напомним, в Москве обнаружили мертвым полковника службы внешней разведки РФ Сергея Соловьева.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 октября 2018 года скоропостижно скончался на 59-м году жизни Герой РФ, командующий Восточным округом войск Нацгвардии генерал-полковник Игорь Груднов.