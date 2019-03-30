Выборы 2019: в СБУ сделали громкое заявление

Служба безопасности Украины будет работать в усиленном режиме накануне и во время выборов президента страны.

В пресс-центре СБУ сообщили, что бойцы спецподразделения Центра специальных операций "А" уже патрулируют улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты по всей Украине.

"Порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов. Наши спецназовцы, которые встали на защиту Украины с первых минут начала проведения АТО, это очень хорошо понимают", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что дабы немного отойти от темы президентских выборов в Украине, в сети вспомнили оригинальные предвыборные плакаты кандидатов в президенты в Болгарии.