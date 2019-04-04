Оккупанты в Крыму дали крупный тюремный срок украинским "диверсантам"

В "суде" оккупированного Севастополя вынесли приговор гражданам Украины Алексею Бессарабову и Владимиру Дудке, которых обвиняют в подготовке "диверсий" на территории Крыма. "Суд" приговорил их к 14 годам строгого режима.

Как известно, ФСБ России задержала троих мужчин в Севастополе 9 ноября 2016 года. По версии следствия, они собирали информацию об объектах "Минобороны РФ" в Крыму и планировали теракты.

Дело украинцев рассматривали в закрытом режиме. Прокурор просил приговорить Дудку к 15 годам лишения свободы, а Бессарабова - к 14 годам и 10 месяцам. Свою вину украинцы не признали.

Адвокат сообщил, что будет подана апелляция на решение суда.

Третьего участника группы Дмитрия Штыбликова осудили в ноябре 2017 года. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Латвии вынесли приговор наемнику боевиков, который на Донбассе убил более 100 человек.