Скудный ГОСТ: в сети посмеялись над странным сырком из Крыма

В сети появилось фото необычного творожного сырка, купленного в оккупированном Крыму, в Керчи.
Соответствующий снимок опубликован на Twitter странице блогера RoksolanaToday&Крым.
На фотографии можно увидеть как обертку сырка "со сгущенным вареным молоком", так и его реальный вид. В отличие от изображения на обертке, внутри десерта начинки практически нет.
"И даже это, если крупно повезет. ГОСТ РФ. Куплено в Керчи", – говорится в подписи к фото.
"Начинка вкусная наверное", – иронизируют в комментариях.
Напомним, как сообщал "Апостроф", российские оккупанты в аннексированном Крыму устроили новую абсурдную акцию с участием детей.
Кроме того, ранее в Крыму оккупационная власть использовала детей в рекламе мороженого, в котором была обнаружена кишечная палочка.