Скудный ГОСТ: в сети посмеялись над странным сырком из Крыма

В сети появилось фото необычного творожного сырка, купленного в оккупированном Крыму, в Керчи.

Соответствующий снимок опубликован на Twitter странице блогера RoksolanaToday&Крым.

На фотографии можно увидеть как обертку сырка "со сгущенным вареным молоком", так и его реальный вид. В отличие от изображения на обертке, внутри десерта начинки практически нет.

"И даже это, если крупно повезет. ГОСТ РФ. Куплено в Керчи", – говорится в подписи к фото.

"Начинка вкусная наверное", – иронизируют в комментариях.

Напомним, как сообщал "Апостроф", российские оккупанты в аннексированном Крыму устроили новую абсурдную акцию с участием детей.

Кроме того, ранее в Крыму оккупационная власть использовала детей в рекламе мороженого, в котором была обнаружена кишечная палочка.