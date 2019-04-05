Стало известно о смерти офицера ВСУ с позывным "Говерла": фото

В больнице Харькова умер военнослужащий ВСУ, офицер Александр Болотенко с позывным Говерла.

Об этом сообщает Пустомытовская РГА на странице в Facebook.

"Последние месяцы служил в Попасной Луганской области, где и закончил свою боевую славу. Александр был на передовой и прошел всю линию фронта", - говорится в сообщении.

На Донбассе в составе его роты половина бойцов - уроженцы Донецкой и Луганской областей. Болотенко на Донбассе воевал в районе Золотого, Станицы Луганской, Луганского, Троицкого, Попасной.

Отмечается, что капитан Болотенко был заместителем командира 1 батальона по тылу 54 отдельной механизированной бригады. Весной 2015 года он отправился на Донбасс добровольцем.

Он родился 15 июля 1978 года в селе Калиновка Ивановского района Одесской области. В 1984 году его семья переехала на постоянное место жительства в село Басовка во Львовской области.

Дома его ждали родители и дочь Юлия.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе простились с украинским бойцом с позывным "Дед".