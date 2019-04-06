РУС. | УКР.

суббота, 6 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 апреля

14:05
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Порту: расписание трансляций
13:39
Молебен против сериала: сети бурно обсуждают гневный спич Вакарчука о кандидатах в президенты
13:31
​Российские власти дали абсурдный ответ морякам, воевавшим в Сирии
13:13
Под Киевом девушки стали жертвами юного "шумахера": фото смертельного ДТП
13:04
​Ученые сделали "экзотическое" открытие, которое поможет разгадать множество тайн
12:59
"Ужалил" снайпер: в сети показали фото россиянина по кличке "Танкист", ликвидированного на Донбассе
12:35
Манчестер Юнайтед - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
12:32
​Запомните их лица: в сети показали фото парочки карманников, "работающих" в Харькове
12:29
Под Киевом в машине прогремел смертельный взрыв: фото с места трагедии
12:09
Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день
12:03
В сети продают выпущенный в Канаде уникальный "украинский" доллар: фотографии золотой монеты
12:03
​Во Львове умер известный фотограф: подборка лучших снимков
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Запомните их лица: в сети показали фото парочки карманников, "работающих" в Харькове

суббота, 06 апреля 2019, 12:32

В Харькове запечатлели мужчину и женщину, которые обворовывают людей на улицах и в транспорте города.

Об этом сообщается в сообществе Харьков LIVE в Facebook.

"Я с моим парнем и еще несколькими неравнодушными, задержали карманников в троллейбусе №2, они вытащили телефон у девушки, мы их успели остановить и вызвали патруль, их задержали, опубликуйте пожалуйста в группе, пусть эти рожи знает каждый! Потому что, зная нашу систему не верится, что завтра они снова не выйдут "на работу"", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве вор натравил своего пса на полицейских, приехавших задерживать его после ограбления.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты

Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко

Дожить до выходных: синоптики удивили прогнозом погоды на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: