​Запомните их лица: в сети показали фото парочки карманников, "работающих" в Харькове

В Харькове запечатлели мужчину и женщину, которые обворовывают людей на улицах и в транспорте города.

Об этом сообщается в сообществе Харьков LIVE в Facebook.

"Я с моим парнем и еще несколькими неравнодушными, задержали карманников в троллейбусе №2, они вытащили телефон у девушки, мы их успели остановить и вызвали патруль, их задержали, опубликуйте пожалуйста в группе, пусть эти рожи знает каждый! Потому что, зная нашу систему не верится, что завтра они снова не выйдут "на работу"", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве вор натравил своего пса на полицейских, приехавших задерживать его после ограбления.