В сети активно обсуждают фотографию из оккупированного Крыма, на которой у местных жителей из крана течет вода оранжевого цвета.

Снимок в Twitter опубликовал пользователь "КРЫМский бандеровец".

"У жителей оккупированной Евпатории из кранов льется вятский квас", - говорится в подписи к фотографии.

В комментариях пользователи активно обсуждают качество воды в оккупированном Крыму.

"Это анализы украинских кандидатов", "Это не просто "водичка", а лечебный раствор, применяемый при заболевании ВАТАтоксикозом (русскомирного типа) головного мозга . Эффективность лечебного воздействия зависит от длительности и регулярности употребления внутрь и наружно", "Это начало, засоление почв и скважин идёт полным ходом, как федерасты будут решать этот трабл - хз, но я думаю что опреснители не спасут ситуацию - просто население пр даётся сократить до показателя 1953 года", - пишут в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Керченском мосту опять вводят ограничения на проезд большегрузов в связи с большой загруженностью путепровода.