Россия устроила боевую тревогу по всему оккупированному Крыму: что происходит

Оккупационные "власти" Крыма вывели на дежурство разведывательные и ударные корабли Черноморского флота в связи с учениями НАТО Sea Shield, которые проходят в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной России.

В ведомстве заявили, что для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации силами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий, направленный на контроль за действиями кораблей НАТО.

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал" и самолетами морской авиации", - говорится в сообщении.

Напомним, что в учениях Sea Shield принимают участие военные из США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко признала аннексию Крыма, оправдав ее необходимостью защищаться от кораблей НАТО.