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Где в Украине продолжатся дожди: свежий прогноз синоптика

вторник, 09 апреля 2019, 13:33

10 апреля по большей части Украины пройдут дожди, исключением будут восточные регионы.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Дождевой фронт с запада, который должен был дойти до Киева вечером, прискакал чуть раньше. Но цветы и деревья только рады этому. А мы же можем прихватить контрольные зонты. Завтра, 10 апреля, большая часть Украины - также в дождях и дождях. Кроме Востока Украины. Дожди будут идти периодически", - уточнила она.

Что касается температуры воздуха, то она будет держаться в пределах +15...+20 градусов. На западе синоптик прогнозирует от +8 до +14 градусов.

"В Киеве в среду - локальные дожди. Ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов. Похолодает в столице 11 апреля. Поэтому пока, несмотря на дождики, гуляйте и работайте тепло", - добавила Диденко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется настоящая весна.

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