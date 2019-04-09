В Москве задержали парня из Украины: опубликованы фото и фамилия

В аэропорту Москвы (Россия) полиция задержала 22-летнего украинца Артема Химочко.

Об этом сообщают в Telegram-канале Mash.

"Молодой украинец устроил переполох в Шереметьево, пытаясь улететь домой", - говорится в сообщении.

Как стало известно, 22-летний Артем Химочко гражданин Украины и студент актерского факультета в Полтаве. Он приехал в Москву на экскурсию, однако у него не хватило денег на обратный билет.

"Идей не было, мозг родил гениальную мысль: лезть через высокий бетонный забор. У самой взлетной полосы его и повязали - крики, вопли и отсутствие логичных объяснений своего плана", - написали в сети.

Фото со страницы Артема в соцсетях

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Крыму российские оккупанты задержали украинца, который находился там без документов.